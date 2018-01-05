Пишнотіла активістка Femen влаштувала акцію біля посольства США в Києві (фоторепортаж)

У Києві під будівлею посольства США в Україні роздяглася активістка Femen. Судячи із зачіски, вона зобразила Дональда Трампа.

На тілі красується напис "Містер Велика Кнопка". Так в організації відреагували на "битву червоних кнопок", яку нещодавно влаштували президент США Дональд Трамп і глава КНДР Кім Чен Ин, передає "Страна".

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"Femen закликає світову спільноту втихомирити статеву гігантоманію двох закомплексованих недоумків. Подібна риторика повертає цивілізацію в часи холодної війни з її культом ядерного кийка і гегемонії насильників. Панове президенти, якщо бог обділив вас кнопкою, це ще не привід для знищення світу!", - йдеться у заяві Femen.

Як повідомляв УНІАН, пишнотіла активістка Femen 7 грудня влаштувала акцію у наметовому містечку Саакашвілі.

Вона з'явилася оголеною, з веслом у руках. На її тілі був нецензурний напис, адресований лідеру "Руху нових сил" Міхеїлу Саакашвілі і президенту України Петру Порошенку.