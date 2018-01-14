Після восьми днів горіння іранський нафтовий танкер затонув біля берегів Китаю, весь екіпаж оголосили загиблими

Всі члени екіпажу іранського танкера Sanchi, який зіткнувся з китайським суховантажем CF Crystal в Східно-Китайському морі, загинули, а сам танкер затонув. Про це повідомив представник спеціального підрозділу по розслідуванню інциденту Мохаммада Растада, передає РБК.

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За його словами, на борту перебували 32 людини, серед яких 30 були громадянами Ірану і два - Бангладеш. Він зазначив, що танкер перевозив близько 1 млн бар. нафти, які продовжували вибухати. Згідно зі свідченнями членів екіпажу китайського судна і рятувальників, люди на борту іранського танкера загинули відразу після зіткнення через сильний вибух і викид токсичного газу. Також він сказав, що пошукова місія з вилучення тіл загиблих з корабля була припинена через періодичні вибухи на танкері.

Всього рятувальникам вдалося знайти три тіла членів екіпажу Sanchi. Двоє загиблих перебували в рятувальній шлюпці на танкері, а труп третього був виявлений у воді.

Танкер Sanchi, що належить іранської фірмі, 6 січня зіткнувся з суховантажем Crystal, який перевозив зерно. Після зіткнення загорівся танкер, а його екіпаж зник безвісти. Крім того, судно дало течу. Екіпаж китайського суховантажу, що складається з 21 людини, був евакуйований. Серед них ніхто не постраждав. Пожежа на танкері палала вісім днів, перш ніж він затонув.