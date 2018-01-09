Біля берегів Китаю четверту добу горить танкер з іранською нафтою

Біля східного берегу Китаю продовжує горіти танкер з іранською нафтою, пошуки 31 члена екіпажу тривають, повідомляє Радіо Свобода.

У Міністерстві транспорту Китаю заявляють, що боротися з вогнем та шукати членів екіпажу заважають хвилі, сильний вітер та дощ.

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6 січня танкер «Санчі», який ходить під прапором Панами, зіткнувся з вантажним кораблем.

Спочатку зниклими вважалися 32 члени екіпажу «Санчі», включно з 30 іранцями й двома бангладешцями. 8 січня влада Ірану повідомила, що тіло одного з них знайшли за бортом.

«Санчі» збудований у 2008 році й зареєстрований на базовану в Гонконгу іранську компанію Bright Shipping Ltd.

На борту танкера знаходиться 136 тисяч тонн конденсату, який є надлегкою версією сирої нафти і є дуже токсичним. Існує загроза вибуху танкеру, виливу нафти в море та екологічної катастрофи.