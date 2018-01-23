У Бельгії служителя церкви звинувачують у вбивстві декількох осіб, включаючи його власну матір

У Бельгії почався суд над католицьким дияконом, якого звинувачують у вбивстві не менше 10 осіб, включаючи його власну матір. Іво Поппе, який за сумісництвом працював медбратом, звинувачується у тому, що вводив у вени своїх жертв ін'єкції повітря, що призводило до закупорки кровоносних судин з летальним результатом, повідомляє Бі-бі-сі.

Звинувачення стверджує, що всі вбивства сталися в клініці у Менене, де Поппе спочатку працював медбратом, а після рукоположення в диякони займався там же пастирською роботою.

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Сам він називає свої дії евтаназією, наполягаючи на тому, що діяв зі співчуття до людей похилого віку та невиліковно хворих.

Бельгійські газети вже називають 61-річного Поппе "дияконом смерті".

Якщо він буде визнаний винним за всіма пунктами звинувачення, це стане одним з найбільш масових вбивств в історії Бельгії.

Диякон - нижча ступінь священства в християнстві. У Римсько-католицькій церкві у коло обов'язків диякона входить співслужіння священику під час урочистій євхаристійній літургії, заміна священика у деяких функціях, а також читання проповіді і звершення хрещення.

Поппе був заарештований у 2014 році, після того, як він сказав своєму психіатру, що піддав евтаназії десятки людей. Всі його жертви, за його словами, були літніми і невиліковно хворими людьми.

За повідомленнями місцевих газет, він частково зізнався у скоєному під час допитів, кажучи, що лише шкодував смертельно хворих пацієнтів. Він, однак потім відмовився від цих слів і зараз відкидає всі звинувачення.

Звинувачення вважає, що серед убитих Поппе людей кілька його родичів: двоє двоюрідних дідусів, його тесть, та його власна мати, яка померла у 2011 році.

Наскільки відомо, його мати страждала від депресії, але її лікарі заперечують, що вона пішла б на евтаназію добровільно.

Звинувачення стверджує, що Поппе вбив набагато більше людей, вказуючи на той факт, що у своєму щоденнику він вів список пацієнтів, що померли в клініці. За їхніми словами, підозри викликають не менше 50 смертей.

Виступаючи в понеділок в суді у Брюгге, адвокат Поппе закликав не надавати значення цим висновкам звинувачення, сказавши, що в клініці помирало багато літніх людей, і його клієнт просто згадував випадки смерті, що відбувалися на його очах.

Суд триватиме більше тижня, і заслухає свідчення десятків свідків, в тому числі і родичів померлих.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Німеччині засудженого санітара звинуватили ще в 97 вбивствах.