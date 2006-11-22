У Парижі - масові зіткнення поліції з пожежними (фото)

Французькі пожежні взяли участь у загальнонаціональній маніфестації, вимагаючи повернути щомісячну премію, повідомляє Первый канал. Ціна питання - 70 євро. А наслідки можна порівняти з торішніми погромами в передмістях.

Париж палає від гніву. Причому як в прямому, так і переносному сенсі. Санкціонована владою акція протесту пожежних вилилася в справжні безпорядки. Осередки протесту виникли відразу в декількох районах міста. На околиці частині мітингувальників вдалося на годину перекрити паризьку кільцеву магістраль.

Інші вже ближче до центру міста як справжні хулігани закидали поліцейських камінням, палили будівельне сміття і підривали петарди. Загалом напередодні постраждали 15 поліцейських. А починалося все досить мирно. Близько 10-ти тисяч пожежних вийшли на демонстрацію з вимогою повернути надбавку до платні. Доплату в 70 євро уряд ввів усім службовцям ще влітку. Проте нещодавно чиновники дійшли висновку, що пожежні опинилися в цьому списку помилково.

Крім того пожежні зажадали від уряду поліпшити і соціальне забезпечення. Особливе обурення викликає пенсійний вік. Його запропонували знизити з 60 до 55 років.

Не дивлячись на те, що поліції на цей раз вдалося втихомирити мітингувальників, вони говорять: якщо уряд не прислухається до наших вимог, акції протесту вже прокотяться всією країною.