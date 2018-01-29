Рада ЄС назвала дату виходу Британії з Євросоюзу

Відповідно до позиції ЄС, протягом перехідного періоду всі законодавчі акти будуть продовжувати застосовуватися до Великобританії, як якщо б це була держава-член.

Рада Європейського союзу із загальних питань остаточно визначила, яким повинен бути перехідний період Brexit з точки зору ЄС.

Про це повідомляє Realist з посиланням на прес-службу ради.

Повідомлення, поширене за підсумками засідання в понеділок у Брюсселі, посилається на керівні принципи Європейської ради за статтею 50 Договору про ЄС від 15 грудня 2017 року, в яких йдеться, що перехідні механізми повинні бути чітко визначені і точно обмежені в часі. У зв'язку з цим Рада ЄС запропонувала дату закінчення перехідного періоду — 31 грудня 2020 року.

«Ці директиви про переговори надають(Європейській) комісії як переговірнику ЄС мандат на початок дискусій зі Сполученим Королівством з цього питання», — йдеться в комюніке.

«Міністри ЄС дали комісії чіткий мандат щодо того, яким повинен бути перехідний період, як ми його бачимо: у Сполученому Королівстві буде застосовуватися весь набір законодавчих актів ЄС, але воно не буде брати участь в інститутах ЄС і в ухваленні рішень. 27 держав-членів сьогодні швидко затвердили текст, і ми сподіваємося, що угода про це з Сполученим Королівством може бути також укладена швидко», — наводить прес-служба слова міністра закордонних справ головуючої в Раді ЄС Болгарії Катерини Захар'євої.

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Відповідно до позиції ЄС, протягом перехідного періоду всі законодавчі акти будуть продовжувати застосовуватися до Великобританії, як якщо б це була держава-член. Зміни в законодавство, ухвалені інститутами, органами, службами та агенціями ЄС протягом цього періоду, також будуть застосовуватися у Великобританії.

Сполучене Королівство буде визнавати всі існуючі нормативні, бюджетні, наглядові, судові та правозастосовні функції й структури ЄС, включаючи компетенцію Суду Європейського союзу.

В області торгівлі протягом перехідного періоду Великобританія як і раніше буде пов'язана зобов'язаннями, що випливають з угод, укладених ЄС, проте вона більше не буде брати участь у будь-яких органах, створених цими угодами.

Оскільки Великобританія буде продовжувати брати участь у митному союзі і єдиному ринку (з усіма його чотирма свободами — свободою пересування товарів, свободою пересування людей, свободою пересування послуг і свободою пересування капіталу) під час переходу їй доведеться продовжувати дотримуватися торговельної політики ЄС, застосовувати митні тарифи ЄС, збирати мита ЄС і забезпечувати передбачені ЄС перевірки на кордоні.

Великобританія більше не буде брати участь в інститутах і в ухваленні рішень в ЄС.

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Представники Лондона не будуть присутні на засіданнях експертних груп Єврокомісії, комітетів чи інших подібних організацій, в яких представлені держави-члени. У кожному конкретному випадку, однак, у вигляді виключення Сполучене Королівство може бути запрошено взяти участь в одній з таких нарад без права голосу.

Спеціальні консультації відбудуться з питання визначення масштабів рибного промислу (допустимих рівнів уловів) протягом перехідного періоду в повній відповідності із законодавством ЄС.