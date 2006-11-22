Лукашенко пообіцяв білорусам катастрофічний рік

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прогнозує, що майбутній рік у зв`язку з підвищенням цін на російський газ буде дуже важким для його країни. Як пише Telegraf.by, на думку глави держави, виходом зі скрутного становища може бути збільшення виробництва і продажу білоруських товарів за кордоном.

"Це буде дуже важкий рік, буде катастрофічно важко. Нам, щоб вижити в цій важкій ситуації і бути багатшими, треба більше виробляти і продавати. А це жорстка конкуренція, і ми у когось, так би мовити, повинні відібрати "шматок хліба і взяти чийсь ринок", - заявив Лукашенко в середу на засіданні уряду республіки.

Кажучи про пошуки нових джерел енергоносіїв, президент призвав керівництво кабінету міністрів, а також усі профільні відомства "працювати у напрямку Венесуели, Ірану, Азербайджану". "Це треба зробити, якщо ми хочемо зберегти країну для наших дітей, суверенітет і незалежність, щоб нас щодня, щомісяця, щороку не ставили до стінки, не розпинали і не кричали: "давай плати за газ і нафту", - вважає білоруський лідер.

Як відомо, в 2006 році Білорусь купує російський газ по 46,68 долара за тисячу кубометрів. Про те, що російська сторона пропонує Мінську в 2007 році купувати газ вже по 200 доларів, на початку листопада заявив посол Росії в Білорусі Олександр Суріков, який уточнив, що підвищення цін залежатиме від операції з продажу "Газпрому" половини національної компанії "Белтрансгаз". Пізніше "Газпром" підтвердив слова Сурікова.

Проте наразі Москва і Мінськ так і не досягли домовленості щодо операції з "Белтрансгазом".

Лента.ру