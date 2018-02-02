Найкращі фото тижня: блакитний кривавий супермісяць, копійчаний Трамп та екстремальні розваги в ОАЕ (фотопідбірка)

Добірка найбільш вражаючих фотографій з усього світу за тиждень, що минає.

УНІАН зібрав традиційну підбірку найкращих фотографій з усього світу, опублікованих на фотосервісі Reuters протягом тижня, що минає.

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Чи не головною фотоподією тижня стало сходження блакитного кривавого супермісяця над Землею 31 січня. Цього дня жителі Землі спостерігали потрійне астрономічне явище - супермісяць, "блакитний Місяць" і місячне затемнення. Найкраще його було видно в Росії, Австралії, Східній Азії і США. А ось в Україні можна було побачити лише Супермісьць, хоча і цьому заважали хмари.

Тим часом українські художники представили портрет президента США Дональда Трампа з дрібних монет та жетонів для гри в покер. Митці кажуть, що у портреті використали дрібні гроші, аби показати, що можна бути багатим і дешевим водночас.

Водночас в Об'єднаних Арабських Еміратах з 31 січня 2018 року офіційно запустили найдовший у світі тролей. Зіплайн довжиною 2,83 км пролягає над прірвою Джебель Джаїс, а стартують туристи-екстремали з одного з найбільших гірських піків ОАЕ на висоті 1680 метрів над рівнем моря. Він вже внесений до Книги рекордів Гіннеса як найдовший в світі.