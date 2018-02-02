Найкращі фото тижня: блакитний кривавий супермісяць, копійчаний Трамп та екстремальні розваги в ОАЕ (фотопідбірка)

17:58, 02 лютого 2018
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Суперповня перед хрестом церкви в Сьєро, Іспанія, 29 січня / Eloy Alonso
Суперповня перед хрестом церкви в Сьєро, Іспанія, 29 січня / Eloy Alonso /  © REUTERS
Співак Бруно Марс став тріумфатором найпрестижнішої музичної премії Греммі, отримавши 6 нагород, США, 28 січня / Carlo Allegri
Співак Бруно Марс став тріумфатором найпрестижнішої музичної премії Греммі, отримавши 6 нагород, США, 28 січня / Carlo Allegri /  © REUTERS
Члени історичного військового клубу беруть участь у реконструкції битви під Крутами 1918 року, Київ, 29 січня / Gleb Garanich
Члени історичного військового клубу беруть участь у реконструкції битви під Крутами 1918 року, Київ, 29 січня / Gleb Garanich /  © REUTERS
Житель Найробі під час пожежі, що спалахнула в нетрях, Кенія, 28 січня / Thomas Mukoya
Житель Найробі під час пожежі, що спалахнула в нетрях, Кенія, 28 січня / Thomas Mukoya /  © REUTERS
Житель Косова грає зі своїм ручним вовком на прізвисько Трамп, 25 січня / Hazir Reka
Житель Косова грає зі своїм ручним вовком на прізвисько Трамп, 25 січня / Hazir Reka /  © REUTERS
Зграя шпаків в небі над Римом, Італія, 29 січня / Tony Gentile
Зграя шпаків в небі над Римом, Італія, 29 січня / Tony Gentile /  © REUTERS
Чоловік у засніженому Кабулі, Афганістан, 30 січня / Omar Sobhani
Чоловік у засніженому Кабулі, Афганістан, 30 січня / Omar Sobhani /  © REUTERS
Прихильник лідера кенійської опозиції стрибає з автобуса після того, як спецназ кинув у нього сльозогінний газ, Найробі, Кенія, 30 січня / Isaac Biosse
Прихильник лідера кенійської опозиції стрибає з автобуса після того, як спецназ кинув у нього сльозогінний газ, Найробі, Кенія, 30 січня / Isaac Biosse /  © REUTERS
Сліди літака в небі над Лондоном, Великобританія, 30 січня / Toby Melville
Сліди літака в небі над Лондоном, Великобританія, 30 січня / Toby Melville /  © REUTERS
Демонстрант, який виступає за незалежність Каталонії від Іспанії під час акції біля будівлі регіонального парламенту в Барселоні, Іспанія, 30 січня / Albert Gea
Демонстрант, який виступає за незалежність Каталонії від Іспанії під час акції біля будівлі регіонального парламенту в Барселоні, Іспанія, 30 січня / Albert Gea /  © REUTERS
Мавпочка їсть квітку лотоса під час щорічного свята на честь Будди, Камбоджа, 31 січня / Samrang Pring
Мавпочка їсть квітку лотоса під час щорічного свята на честь Будди, Камбоджа, 31 січня / Samrang Pring /  © REUTERS
Кривавий Місяць у небі над Каліфорнією, США, 31 січня / Mike Blake
Кривавий Місяць у небі над Каліфорнією, США, 31 січня / Mike Blake /  © REUTERS
Одночасне місячне затемнення, Супер місяць і ''блакитна Луна'' над колесом огляду у Санта-Моніці, Каліфорнія, США, 31 січня / Lucy Nicholson
Одночасне місячне затемнення, Супер місяць і "блакитна Луна" над колесом огляду у Санта-Моніці, Каліфорнія, США, 31 січня / Lucy Nicholson /  © REUTERS
Блакитний кривавий супермісяць над Шпіцбергеном, Норвегія, 31 січня / NTB Scanpix/Heiko Junge/via REUTERS
Блакитний кривавий супермісяць над Шпіцбергеном, Норвегія, 31 січня / NTB Scanpix/Heiko Junge/via REUTERS /  © REUTERS
Художники Дарина Марченко і Даніель Д. Грін позують перед своїм портретом президента США Дональда Трампа з монет та жетонів казино в Нью-Йорку, США, 31 січня / Lucas Jackson
Художники Дарина Марченко і Даніель Д. Грін позують перед своїм портретом президента США Дональда Трампа з монет та жетонів казино в Нью-Йорку, США, 31 січня / Lucas Jackson /  © REUTERS
Запуск найдовшого в світі троллею над горою Джабал Джаїс, Рас-Аль-Хамії, ОАЕ, 31 січня / Ahmed Jadallah
Запуск найдовшого в світі троллею над горою Джабал Джаїс, Рас-Аль-Хамії, ОАЕ, 31 січня / Ahmed Jadallah /  © REUTERS
Врятовані з рук контрабандистів черепахи в притулку для тварин в Лімі, Перу, 1 лютого / Mariana Bazo
Врятовані з рук контрабандистів черепахи в притулку для тварин в Лімі, Перу, 1 лютого / Mariana Bazo /  © REUTERS
Уболівальник футбольного клубу Олімпія перед Кубком Лібертадорес, Парагвай, 1 лютого 2018 / Jorge Adorno
Уболівальник футбольного клубу Олімпія перед Кубком Лібертадорес, Парагвай, 1 лютого 2018 / Jorge Adorno /  © REUTERS
Екоактивісти під час акції в Києві, Україна, 2 лютого / Gleb Garanich
Екоактивісти під час акції в Києві, Україна, 2 лютого / Gleb Garanich /  © REUTERS
Триденне дитинча гіпопотама з матір'ю в зоопарку на околиці Бангалор, Індія, 2 лютого / Abhishek N. Chinnappa
Триденне дитинча гіпопотама з матір'ю в зоопарку на околиці Бангалор, Індія, 2 лютого / Abhishek N. Chinnappa /  © REUTERS

УНІАН зібрав традиційну підбірку найкращих фотографій з усього світу, опублікованих на фотосервісі Reuters протягом тижня, що минає.

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Чи не головною фотоподією тижня стало сходження блакитного кривавого супермісяця над Землею 31 січня. Цього дня жителі Землі спостерігали потрійне астрономічне явище - супермісяць, "блакитний Місяць" і місячне затемнення. Найкраще його було видно в Росії, Австралії, Східній Азії і США. А ось в Україні можна було побачити лише Супермісьць, хоча і цьому заважали хмари.

Тим часом українські художники представили портрет президента США Дональда Трампа з дрібних монет та жетонів для гри в покер. Митці кажуть, що у портреті використали дрібні гроші, аби показати, що можна бути багатим і дешевим водночас.

Водночас в Об'єднаних Арабських Еміратах з 31 січня 2018 року офіційно запустили найдовший у світі тролей. Зіплайн довжиною 2,83 км пролягає над прірвою Джебель Джаїс, а стартують туристи-екстремали з одного з найбільших гірських піків ОАЕ на висоті 1680 метрів над рівнем моря. Він вже внесений до Книги рекордів Гіннеса як найдовший в світі.

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Новина в сюжеті: Блакитний кривавий супермісяць
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