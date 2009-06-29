Іракські військові готові обійтися без США

Іракські військові готові забезпечити безпеку в країні після того, як американські військовослужбовці залишать країну. Таку думку висловили представники військового командування США.

Вони зазначили, що зараз саме час для передачі повноважень з охорони безпеки місцевим силам, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press. За їх словами, американські військові продовжать надавати допомогу в підготовці іракських сил безпеки.