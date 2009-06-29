Іракські військові готові обійтися без США
00:43, 29 червня 2009Світ
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“Зараз саме час”
Іракські військові готові забезпечити безпеку в країні після того, як американські військовослужбовці залишать країну. Таку думку висловили представники військового командування США.
Вони зазначили, що зараз саме час для передачі повноважень з охорони безпеки місцевим силам, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press. За їх словами, американські військові продовжать надавати допомогу в підготовці іракських сил безпеки.
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