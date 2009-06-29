Ізраїль скасував авіарейси до Росії

Ізраїльська влада скасувала рейси російських авіакомпаній з Ізраїлю до Сочі, Краснодара та Ростова-на-Дону. Заборона стала відповіддю на проблеми, що виникли у ізраїльських авіаперевізників з організацією польотів до південних міст Росії. Російська сторона не погодилася з ізраїльськими вимогами щодо забезпеченню безпеки.

За правилами, прийнятими в Ізраїлі, авіаперевізники в пунктах призначення проводять перевірку пасажирів силами озброєних ізраїльських охоронців. Це стандартна вимога ізраїльських авіакомпаній при міжнародному авіасполученні.

Адміністрації аеропортів Ростова і Сочі відмовилися розмістити іноземних військових на своїй території. В результаті ізраїльська авіакомпанія Sun D`or (дочірня фірма національної ізраїльської авіакомпанії El Al Airlines) була вимушена відмінити свої дебютні польоти.

У Міністерстві транспорту Ізраїлю вважають, що російська сторона перешкоджає роботі ізраїльських авіаперевізників. Їх рейси будуть заморожені до усунення причин конфлікту.

Як передає РГРК «Голос Росії», в результаті кілька десятків пасажирів не змогли вилетіти до Ростова чартерним рейсом "Аерофлот-Дон". До вильоту всі пасажири рейса будуть розміщені в готелях за рахунок Міністерства транспорту Ізраїлю.

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