Алієв оголосив позачергові вибори президента Азербайджану

10:50, 05 лютого 2018
Світ
306 0
REUTERS

Читайте такожПрезидент Азербайджану призначив свою дружину першим віце-президентом (відео)Позачергові вибори призначені на 11 квітня, хоча очікувалися у жовтні, передає радіо Свобода.

Алієв, який у понеділок підписав відповідне розпорядження для Центральної виборчої комісії, не вказав з чим пов’язане перенесення дати виборів.

Парламент змінив у 2016 році Виборчий кодекс Азербайджану, всього було внесено 30 правок, одна з яких, що президент країни обиратиметься терміном на 7 років.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #вибори президента азербайджану#алієв оголосив вибори#позачергові вибори азербайджані