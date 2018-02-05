Алієв оголосив позачергові вибори президента Азербайджану

Позачергові вибори пройдуть 11 квітня, хоча планувалися у жовтні.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв сьогодні оголосив про проведення в країні позачергових президентських виборів.

Читайте такожПрезидент Азербайджану призначив свою дружину першим віце-президентом (відео)Позачергові вибори призначені на 11 квітня, хоча очікувалися у жовтні, передає радіо Свобода.

Алієв, який у понеділок підписав відповідне розпорядження для Центральної виборчої комісії, не вказав з чим пов’язане перенесення дати виборів.

Парламент змінив у 2016 році Виборчий кодекс Азербайджану, всього було внесено 30 правок, одна з яких, що президент країни обиратиметься терміном на 7 років.