Американський історик: cеред поляків були такі, що видавали євреїв німцям

На думку історика, польські політики хочуть усунути з публічних дебатів неславний розділ їхньої історії.

У Польщі були випадки співпраці поляків з Німеччиною у злочинах проти єврейського населення. Про це заявив американський соціолог та історик Ян Томаш Ґросс.

Читайте такожЧерез скандальний польський закон єврейський "Марш живих" можуть перенести з Польщі в Україну"Нагадую полякам про неславний розділ їхньої історії; саме цей розділ прагнуть сьогодні – особливо консервативні політики правого спрямування – усунути з публічних дебатів», - сказав в інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag Ян Томаш Ґросс. Цими словами він прокоментував ухвалені в Польщі зміни до закону про Інститут національної пам’яті (ІНП).

Він також нагадав, що екс-президент Польщі Алєксандер Кваснєвський перепросив за вбивство євреїв у місцевості Єдвабне.

Ян Томаш Ґросс, автор резонансної книжки «Сусіди» про цей погром 10 липня 1941 року, висловив думку, що наслідком новелізації закону про ІНП може стати обмеження свободи наукових досліджень на тему участі поляків у німецьких злочинах.

За його словами, «зараз чимало істориків займається польською співучастю у Голокості. Євреї, які завдяки допомозі поляків могли знайти безпечний притулок, тікаючи від SS, розповідають про те, як їх самих та їхніх побратимів поляки шантажували, били і переслідували». На думку Яна Томаша Ґросса, наслідком закону про ІНП в нинішній формі може стати притягнення до кримінальної відповідальності євреїв, які нагадуватимуть про факти, незручні для польської громадської думки.

У законі про ІНП передбачається кримінальна відповідальність за приписування польській державі і народові відповідальності або співвідповідальності за злочини нацистської Німеччини. Проте, це не стосується зокрема наукових досліджень.