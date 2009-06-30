У Росії закриваються казино і зали ігрових автоматів
08:51, 30 червня 2009Світ
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Буде чотири гральні зони
У Росії сьогодні останній день роботи казино і залів ігрових автоматів за межами спеціально відведених зон.
У 2007 році набув чинності закон про створення чотирьох гральних зон — в Приморському і Алтайському краях, Калінінградській області і на межі Краснодарського краю і Ростовської області.
Діяльність гральних закладів поза цими зонами з 1 липня цього року припиняється. Порушникам закону загрожуватиме адміністративна і кримінальна відповідальність. Виняток становлять тоталізатори, букмекерські контори, а також спортивний покер і лотереї. За російськими законами, вони не відносяться до азартних ігор.
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