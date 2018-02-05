Безлад у раю: на Мальдівах оголосили надзвичайний стан

Цей крок дає широкі повноваження силам безпеки для арешту та затримання в умовах політичної кризи.

Президент Мальдівської Республіки Абдулла Ямін оголосив 15-денний надзвичайний стан на тлі політичної кризи у країні.

Про це у понеділок на місцевому державному телебаченні заявив помічник президента Азіма Шукор, повідомляє The Indian Express. Цей крок дає широкі повноваження силам безпеки для арешту та затримання в умовах політичної кризи, яка настала через відмову президента звільнити політв'язнів.

"Уряд Мальдівських островів хотів би запевнити всіх мальдівців та міжнародне співтовариство в забезпеченні безпеки всіх мальдівців та іноземців, які проживають та відвідують Мальдіви", - заявили в ефірі національного телебачення.

Декларація про надзвичайні ситуації з'явилася усього через 24 години після того, як Ямін відмовився слідувати рішенню суду щодо випуску ключових політичних ув'язнених та відновлення 12 депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня на Мальдівах військові оточили будівлю парламенту та заарештували двох опозиційних депутатів на тлі поглиблення кризи через відмову президента Абдулли Яміна звільнити політв’язнів.