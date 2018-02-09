Сенат США із запізненням схвалив федеральний бюджет

Рішення сенату стало запізнілим, оскільки федеральні відомства США вже повідомили про припинення роботи через відсутність фінансування.

Сенат США схвалив федеральний бюджет, включаючи короткостроковий законопроект про держфінансування. Про це повідомляє Reuters. Уточнюється, що рішення сенату стало запізнілим, оскільки федеральні відомства США вже повідомили про припинення роботи через відсутність фінансування. Читайте такожАмериканські біржі обвалилися вдруге за тиждень Закриття федеральних відомств вже стало другим у цьому році. Раніше повідомлялося, що федеральні відомства США знову закрилися через відсутність бюджету.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter