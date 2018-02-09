Сенат США із запізненням схвалив федеральний бюджет

09:27, 09 лютого 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

Уточнюється, що рішення сенату стало запізнілим, оскільки федеральні відомства США вже повідомили про припинення роботи через відсутність фінансування.

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Закриття федеральних відомств вже стало другим у цьому році.

Раніше повідомлялося, що федеральні відомства США знову закрилися через відсутність бюджету.

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Теги: #шатдаун в США#Сенат бюджет