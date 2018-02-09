Єврокомісія розгляне запит Європарламенту щодо оцінки доцільності переходу на літній час

За словами речниці ЄК, внесок у це держав-членів та національних парламентів буде вітатися.

Європейська Комісія розгляне запит Європейського парламенту ретельно оцінити доцільність переходу на літній час.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це у п’ятницю на брифінгу повідомила речниця Єврокомісії Міна Андреєва, коментуючи голосування відповідної резолюції в Європарламенті

«Комісія відкрита для того, щоб глибше оцінити питання літнього часу, базуючись на всіх доступних доказах, тому також буде вітатися внесок Європейського парламенту, держав-членів та національних парламентів. Я також хочу нагадати, що у нас працює добра регуляторна політика, ми регулярно перевіряємо відповідність законодавства ЄС. Не мають імунітету на таку перевірку і директиви щодо літнього часу», - сказала вона.

Читайте такожВ "кварталі червоних ліхтарів" Амстердама придумали, як захистити повій від нахабних очей туристів

Як повідомляв УНІАН, Європейський парламент 8 лютого підтримав резолюцію із закликом до Європейської комісії «зробити ретельну оцінку Директиви 2000/84/ЄС щодо літнього часу й у разі необхідності внести пропозицію про її перегляд». Основною причиною для скасування рішення про літній час вказано негативний вплив такого переходу на здоров’я людей.

***Вперше в історії переходити на літній і зимовий час почали в 1908 році у Великобританії. Це було зроблено для заощадження електроенергії. Нині перехід на зимовий і літній час діє в понад 100 країнах, в решті держав стрілки годинників не переводять.