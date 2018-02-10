Меркель підкреслила, що відповідальність за Голокост несе Німеччина

За словами канцлера, кожний німецький уряд буде відповідальним за Голокост.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель наголосила, що відповідальність за Голокост несе Німеччина, і лише усвідомлення цього факту може бути фундаментом добрих відносин з Польщею.

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Про це сказала Меркель в оприлюдненому сьогодні відео, коментуючи зміни до закону про Інститут національної пам’яті Польщі, передає Польське радіо.

«Як канцлер Німеччини я хочу наголосити, що це ми, Німеччина, несемо відповідальність за події, які відбулися під час Голокосту, під час Шоа в період націонал-соціалізму. Існували концентраційні табори, за які німці несуть відповідальність. Ця відповідальність надалі існує, і кожен німецький уряд буде за це відповідальний», – зазначила Меркель.

Канцлер Німеччини підкреслила, що не має наміру втручатися у питання польського законодавства. Лише з таким підходом, додала Меркель, Німеччина може формувати позитивне і спільне майбутнє з Польщею та з усією Європою і світом.

Також канцлер повідомила, що наступного тижня польський прем’єр Матеуш Моравецький відвідає Берлін.

Декілька днів раніше про німецьку відповідальність за Голокост у Twitter написав міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габрієль.

Як повідомляв УНІАН, польські Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема. встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон та передав його на вивчення до Конституційного суду Польщі.

В МЗС Польщі роз'яснили, що закон стосується лише тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму», і відзначили, що головна мета закону - «боротьба з усіма формами заперечення і спотворення правди про Голокост», а також боротьба з «применшенням відповідальності справжніх виконавців злочину».

Ізраїль виступив категорично проти польського закону про Інститут національної пам'яті. В Ізраїлі вважають, що жоден закон не змінить історичних фактів. У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю сподіваються, що польська влада внесе зміни до закону про Інститут національної пам'яті.

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що ідея польських парламентарів визнати українську націю "злочинною", що відображено у законі про Інститут національної пам’яті, веде в нікуди та провокує реакцію у відповідь.