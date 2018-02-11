В Огайо чоловік відкрив стрілянину по поліцейських

02:46, 11 лютого 2018
Світ
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REUTERS

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Чоловік відкрив вогонь по офіцерам поліції, коли вони приїхали на виклик. Одному із загиблих офіцерів було 39 років, іншому — 54.

Президент США Дональд Трамп у своєму твіттері висловив співчуття загиблим.

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Теги: #Огайо стрілянина поліцейські