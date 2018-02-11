В Огайо чоловік відкрив стрілянину по поліцейських

Чоловік відкрив вогонь по офіцерам поліції, коли вони приїхали на виклик.

У місті Вестервілль в штаті Огайо чоловік застрелив двох поліцейських, повідомляє CBS News. Читайте такожВ Італії поліція затримала чоловіка, що стріляв по мігрантах (відео) Чоловік відкрив вогонь по офіцерам поліції, коли вони приїхали на виклик. Одному із загиблих офіцерів було 39 років, іншому — 54. Президент США Дональд Трамп у своєму твіттері висловив співчуття загиблим.

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