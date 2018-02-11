У соцмережах називають попередню причину падіння АН-148 (фото)

Пасажирський літак міг впасти через вибух двигуна.

Попередньою причиною падіння літака Ан-148 "Саратовських авіаліній" в Підмосков'ї може бути відмова і подальший вибух одного з двигунів.

Про це повідомляє телеграм-канал Mash, пише ТСН.ua.

Зараз снігові замети на під'їздах до місця аварії розчищають за допомогою тракторів, снігопад змінюється хвилинами ясної погоди і знову починається завірюха.

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Водночас у погодному центрі "Фобос" наголосили, що повітряне судно не могло впасти через негоду.

Нагадаємо, у неділю, 11 лютого, неподалік від Москви розбився літак Ан-148 із 65 пасажирами та 6 членами екіпажу на борту. Біля місця падіння пасажирського літака Ан-148 виявили уламки вертольота.