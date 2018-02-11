Лондон витратив тисячу фунтів на лист до Брюсселя про вихід з Євросоюзу

18:32, 11 лютого 2018
Світ
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REUTERS

"Прощальний" лист, в якому Великобританія оголошує про початок процесу виходу з Євросоюзу, обійшовся в тисячу фунтів (близько 1380 доларів), повідомляє Новое время з посиланням на The Times.

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Лист на шести сторінках, підписаний прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей, особисто відвезли до Брюсселя два британських посадовця. Вони дісталися потягом Eurostar, обравши місця бізнес-прем'єр-класу. За даними газети, такий квиток із Лондона до Брюсселя коштує 490 фунтів.

Постійний представник Великобританії у Брюсселі Тім Барроу передав лист у руки президента Євроради Дональда Туска в березні 2017 року.

1 лютого 2017 року депутати парламенту Великобританії підтримали законопроект, який дозволяє Лондону розпочати процедуру виходу країни з Євросоюзу. Тереза Мей озвучила основні принципи майбутнього виходу країни зі складу Євросоюзу. Зокрема, Лондон має намір повністю вийти зі складу спільного ринку Євросоюзу та виключає можливість м'якого варіанту Brexit.

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Теги: #вихід Британії з ЄС#Brexit Британії ЄС