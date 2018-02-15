У США з Happy Meal прибрали чізбургери

До 2022 року McDonald's планує привести принаймні половину дитячих наборів до нових стандартів.

В США мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's прибрала чізбургери з дитячих наборів Happy Meal. Згідно з новими вимогами компанії, калорійність наборів для дітей не повинна перевищувати 600 ккал.

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Як повідомляє Reuters, вміст насичених жирів і доданого цукру також повинен бути на рівні не більше 10% від енергетичної цінності. Крім того, рівень натрію в наборах повинен бути не більше 650 мг. Клієнти зможуть замовити чізбургер додатково до набору Happy Meal, зазначає агентство.

До 2022 році McDonald's планує привести принаймні половину дитячих наборів до нових стандартів. В 2013 році McDonald's прибрали газовану воду з Happy Meal, після чого клієнти стали частіше брати мінеральну воду і соки, також входять у дитячі набори.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно главу МОЗ України помітили в mcdonald's.