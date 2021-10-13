У 2014 році Румейса була титулована "найвищим у світі підлітком".

24-річна Румейса Гелгі з Туреччини стала найвищою жінкою у світі за версією книги рекордів Гіннеса, її зріст – 215 см.

Про це пише The Daily Star.

У дівчини – рідкісне генетичне захворювання, синдром Уївера, який спричиняє швидкий надмірний зріст протягом всього періоду росту разом з аномаліями розвитку скелета й внутрішніх органів, у 85% – з розумовою відсталістю.

У 2014 році Румейса була титулована "найвищим у світі підлітком", а своєю популярністю скористалася, щоби розповісти іншим про людей з рідкісними хворобами.

Через проблеми з мобільністю, викликаними зростом, турчанка змушена пересуватися в інвалідному візку або за допомогою милиць.

Через синдром Уївера у неї є певні особливі риси, наприклад, руки. Раніше Румейса була жертвою неодноразових насмішок однолітків і цькувань з боку громадськості, але це, за словами самої дівчини, зробило її сильнішою.

"Будь-який недолік можна перетворити у перевагу, тому приймайте себе такими, якими ви є, усвідомте свій потенціал і робіть усе можливе", – звернулася Румейса.

Також рекордсменка додала, що їй подобається відрізнятися від інших і почуватися особливою.

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Автор: Віолетта Орлова