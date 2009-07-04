Держдума Росії намагається «приватизувати» Полтавську битву

Держдума Росії закликає відзначати ювілей Полтавської битви як «велику дату російської та світової історії».

Як передає кореспондент УНІАН, дану постанову підтримали 375 російських депутатів.

"Депутати Держдуми сповнені відчуття гордості й глибокої подяки тим, хто 300 років тому, не шкодуючи свого життя, встав на захист Батьківщини - імена Петра Великого, солдатів, генералів, "пташенят гнізда Петрового", назви звитяжних полків і героїзм козаків і жителів Полтави не буде забуто", - йдеться в документі. У ньому підкреслюється, що "не буде забуто й зраду Івана Мазепи, ім`я якого стало прозивним, а самого його було піддано анафемі Російською православною церквою".

"Не може не дивувати, що в керівництві України сьогодні перебувають люди, які вбачають у зраді зразок для наслідування й таким чином відмовляють собі й своєму народу в історичному праві вважатися нащадками переможців Полтавської битви", - підкреслюється в заяві Держдуми.

У ній також нагадується, що Полтавська битва закінчилася "розгромом і капітуляцією армії шведського короля Карла XII".

Депутати Держдуми вважають важливим привернути увагу державних діячів, широкої громадськості до питання про необхідність гідно відзначити ювілей Полтавської битви, дату якої проголошено Днем військової слави Росії.

Нагадаємо, 26-28 червня в Полтаві проходили заходи, присвячені 300-річчю Полтавської битви, участь в яких взяли близько 50 тис. людей.