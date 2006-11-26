Швейцарці не проти допомогти ЄС матеріально

На загальнонаціональному референдумі в неділю жителі Швейцарії проголосували за виділення фінансової допомоги в один мільярд швейцарських франків новим членам Євросоюзу - восьми східноєвропейським країнам, а також Кіпру та Мальті.

Як передає РІА «Новости», за підсумками підрахунку голосів, за відповідний законопроект висловилися понад 53 % учасників референдуму.

Законопроект був підготовлений під тиском керівництва ЄС, яке наполягало на тому, щоб Швейцарія заплатила свою «ціну» за можливість працювати на обширному ринку Євросоюзу.

З 1990 року Швейцарія вже надала колишнім країнам Східного блоку фінансову допомогу майже в три з половиною мільярди франків.

Швейцарські підприємства також інвестували близько 42 мільярдів франків в різні східноєвропейські проекти.

Законопроект викликав неоднозначну реакцію в швейцарському суспільстві. Його прихильники в якості аргументу звертали увагу на те, що Швейцарія одержує вихід на новий ринок країн з чисельністю населення в 75 мільйонів осіб, а в самій країні в зв`язку з цим може бути створено близько 17 тисяч нових робочих місць.

Крім того, щорічні транші в рамках допомоги (близько 100 мільйонів франків) не будуть тягарем для швейцарського бюджету.

Противники ухвалення законопроекту стверджують, що він негативно позначиться на реалізації соціальних програм в Швейцарії. Вони також сумніваються в доцільності фінансової допомоги країнам, які витрачають кошти на малозначущі та сумнівні проекти. Більше того, допомога економікам східноєвропейських країн, що розвиваються, призведе в перспективі до їх перетворення в безпосередніх економічних конкурентів Швейцарії, вважають супротивники законопроекту.

В ході широкої дискусії в ЗМІ напередодні референдуму звучали навіть пропозиції, щоб мільярдну допомогу надала Росія як правонаступниця колишнього СРСР, яка несе відповідальність за розвал економіки в колишніх країнах радянського блоку.