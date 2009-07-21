Біля штабу ЧФ у Севастополі проходить пікет ошуканих пайовиків

Біля будівлі штабу Чорноморського флоту РФ проходить пікет ошуканих інвесторів. Як повідомляє он-лайн газета "Новий Севастополь", 30 людей продовжують свої акції протесту в зв`язку тим, що Будівельне управління флоту, яке взяло в 2005 й 2006 роках гроші в без малого 200 інвесторів, у зазначений у договорі термін - 2007 рік - житло їм не збудувало.

Пікетники виставили перед штабом великий картонний ящик, на якому написано «Пожертвування», й пропонують севастопольцям здавати гроші на утримання ЧФ РФ, який неспроможний виконати свої зобов`язання перед інвесторами житла. Один із активістів-пікетників Олександр ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ повідомив редакції, що ошукані інвестори взяли тайм-аут (один місяць) у своїх акціях на прохання головкому ВМФ РФ Володимира ВИСОЦЬКОГО, щоб російська сторона змогла розібратися в проблемі відносин пайовиків і військових будівельників. Проте, за словами О.ДОБРОВОЛЬСКОГО, «нічого за місяць не змінилося, обіцянки адмірала повисли в повітрі».

Пікетники тримають у руках транспаранти, й вигукують гасла: «Москва кинула Севастополь!» і «Досить жерти на наші гроші!».