Тіло Литвиненко розітнуть три патологоанатоми

Намічений на 1 грудня розтин тіла Олександра Литвиненко проводитимуть три патологоанатоми, повідомляє Sky News. Одні з них представлятиме МВС Великобританії, другого найняла сім`я Литвиненка, а третій - незалежний експерт.

Коронерське слідство за фактом смерті колишнього співробітника ФСБ було офіційно відкрите 30 листопада в коронерському суді Сент-Панкрас у північному Лондоні. Проте воно було одразу припинене, щоб не заважати поліцейському розслідуванню.

Литвиненко помер у лондонській лікарні 23 листопада, ймовірно в результаті отруєння радіоактивним полонієм-210, значна кількість якого була виявлена в його аналізах. Поліція поки що кваліфікує його смерть як таку, що сталася "за нез`ясованих обставин".

Напередодні своєї смерті Литвиненко звинуватив у замаху російські спецслужби. Цієї ж версії дотримуються його родичі. У Москві категорично спростовують звинувачення.

Лента.ру