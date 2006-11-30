Офіційно підтверджена наявність радіації в двох Боїнгах

Керівництво авіакомпанії Брітіш Ейрвейз (British Airways) офіційно підтверджує, що в двох літаках "Боїнг-767" знайдено незначну кількість радіоактивної речовини, повідомляє прес-служба авіакомпанії.

"Третій літак знаходиться нині в Москві, в аеропорту Домодєдово, його обстеження буде проведено пізніше", - цитує прес-служба слова генерального директора авіакомпанії Вілі Волша.

Як зазначає прес-служба, Брітіш Ейрвейз була поінформована про те, що розслідування ведеться тільки щодо трьох літаків "Боїнг-767", які не використовуватимуться для здійснення рейсів авіакомпанії до подальших вказівок.

Зараз авіакомпанія зв`язується з 33 тисячами пасажирами 221 європейського рейса, які здійснили ці літаки.

"Тільки-но ми були проінформовані про наявність незначної кількості радіоактивної речовини на бортах двох наших літаків, ми негайно стали зв`язуватися з нашими пасажирами. Нині ми продовжуємо це робити", - йдеться в повідомленні прес-служби.

У документі наголошується, що літак московського рейсу нині в Москві "і буде там доки авіакомпанія не одержить офіційного дозволу уряду Великобританії про те, що виконувати зворотний рейс безпечно".

"Це буде некомерційний рейс", - наголошується в повідомленні.

Авіакомпанія не має наміру вносити зміни до свого розкладу з цією ситуацією.

Три "Боїнги-767" не здійснюватимуть комерційних рейсів доки авіакомпанія не переконається, що вони не становлять загрози для здоров`я пасажирів.

РІА "Новости"