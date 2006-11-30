Росії в оточенні країн НАТО буде краще

Розширення НАТО не є загрозою для Росії, заявив заступник держсекретаря США у справах країн Європи і Євразії Ден Фрід після саміту альянсу в Ризі

Розширення НАТО "може бути позитивним для Росії, оскільки членство в НАТО більшості країн на захід від неї створює мирне, стабільніше оточення", - заявив Фрід журналістам на борту президентського "Боїнга", на якому американська делегація прибула з Риги до столиці Йорданії Аммана.

"Ми все знаємо про занепокоєння Росії, але Росія не має і ніколи не мала права вето на членство в НАТО", - зазначив він.

"Росіяни з цим незгодні, але в кінцевому підсумку на певному рівні навіть вони розуміють, що краще, коли Європа є цілісною, вільною і мирною, ніж коли вона розділена, підозріла та вразлива для екстремістських ідеологій", - сказав Фрід.

Стенограму його розмови з журналістами, які супроводжують Буша, поширив Білий дім у Вашингтоні.

РІА "Новости"