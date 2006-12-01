Отруєння Литвиненка і Гайдара – ланки одного ланцюга?

Біля палати Єгора Гайдара, директора Інституту економіки перехідного періоду, який після отруєння в Дубліні проходить курс лікування в одній із московських клінік, виставлено охорону. Про це пресі повідомила мати екс-прем`єра Аріадна Бажова-Гайдар. Близькі і соратники Єгора Гайдара відмовляються говорити, в якій лікарні він перебуває. Вони пояснюють це побоююваннями за життя російського екс-прем`єра.

Напередодні прес-секретар Гайдара Валерій Натаров заявив, що у лікарів не залишилося сумнівів: екс-прем`єр був отруєний. Точну причину, повідомляє NEWSru, медики зможуть встановити не раніше понеділка, коли з`явиться можливість співставити дані ірландських і російських експертів.

Проте, фактом є те, що загадкове погіршення здоров`я Гайдара і отруєння колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, який помер в британській клініці, розділяє лише один день. Підозри також підсилює поширена у четвер інформація про те, що Андрій Луговий, колишній офіцер КДБ, що обідав з Олександром Литвиненком в Лондоні в день його отруєння, був на початку 90-х заступником начальника охорони в.о. прем`єр-міністра Єгора Гайдара. А в 1997 - 2001 роках - начальником охорони ОРТ, коли цим телеканалом володів Борис Березовській.

Крім того, одним із літаків Boeing 767 компанії British Airways, саме тим, в салоні якого було знайдено сліди радіації, 3 листопада Луговий літав до Москви.

У оточенні колишнього офіцера ФСБ, підприємця Андрія Лугового відмовилися коментувати інформацію про те, що Луговий якийсь час був одним з охоронців колишнього в.о. прем`єра РФ Гайдара. Помічник бізнесмена в ефірі радіостанції “Ехо Москви” повідомив, що сам Луговий також "сьогодні для коментарів недоступний".