Норвегія обирає парламент
09:58, 14 вересня 2009Світ
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За лідерство боротимуться два основні претенденти
У Норвегії сьогодні відбудуться парламентські вибори.
3,5 млн. жителів країни прийдуть на виборчі дільниці, щоб визначити, хто займе 169 місць у найвищому законодавчому органі країни – стортингу, передає MIGnews.
За результатами волевиявлення буде сформований новий парламент та обраний глава уряду.
За лідерство на виборах боротимуться два основні претенденти: соціал-демократи на чолі з чинним прем`єр-міністром країни Йєнсом СТОЛТЕНБЕРГОМ і консерватори.
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