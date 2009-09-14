Норвегія обирає парламент

У Норвегії сьогодні відбудуться парламентські вибори.

3,5 млн. жителів країни прийдуть на виборчі дільниці, щоб визначити, хто займе 169 місць у найвищому законодавчому органі країни – стортингу, передає MIGnews.

За результатами волевиявлення буде сформований новий парламент та обраний глава уряду.

За лідерство на виборах боротимуться два основні претенденти: соціал-демократи на чолі з чинним прем`єр-міністром країни Йєнсом СТОЛТЕНБЕРГОМ і консерватори.