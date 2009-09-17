Рівненський губернатор один представив Україну в єврорегіоні "Балтика"

Керівники виконавчої влади Рівненщини та Варміно-Мазурського воєводства (Республіка Польща) Віктор МАТЧУК та Яцек ПРОТАС підписали спільне комюніке за результатами міжнародної конференції Єврорегіону "Балтика", котра відбулась у польському місті Рин, що на прибалтійському узбережжі цієї країни.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, комюніке передбачає співпрацю партнерських європейських регіонів у напрямі економічної інтеграції і, зокрема, просування Рівненщини до умов і стандартів Євросоюзу в багатьох сферах економічного та соціально-культурного життя.

Зокрема, в цьому документі говориться і про спільну реалізацію європейської політики «Східного партнерства». «Східне партнерство” ефективно допоможе в реалізації європейських аспірацій України шляхом підтримки діяльності заради політичної асоціації та глибшої економічної інтеграції. Тим самим ми бажаємо долучитися до наближення усіх регіонів України до родини європейських регіонів", - говориться в документі.

В.МАТЧУК був єдиним регіональним представником України на міжнародній конференції Єврорегіону «Балтика», яка розглянула питання щодо посилення регіональної співпраці на півночі Європи. Запрошення на конференцію рівненський губернатор отримав від маршалка партнерського Варміно-Мазурського воєводства Я.ПРОТАСА.

У конференції також взяли участь керівники регіональних влад Польщі, Швеції, Німеччини, Данії, Фінляндії та інших прибалтійських країн Європи.