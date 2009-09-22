Білорусь створить космічне агентство
...і Центр управління польотами
Білорусь почала працювати над створенням власного космічного агентства. Про нову структуру розповів голова президії Національної академії наук Білорусі Михайло М’ясникович. Його слова цитує прес-служба Роскосмосу.
М’ясникович уточнив, що пропозиції щодо формування нової структури будуть подані до уряду країни наприкінці 2009 - початку 2010 року. Створення національного космічного агентства передбачене білоруською Національною програмою дослідження і використання космічного простору в мирних цілях на 2008–2012 роки.
Космічне відомство відповідатиме за всі роботи й дослідження, які здійснює Білорусь за межами Землі. Зокрема, агентство займатиметься функціонуванням другого білоруського супутника "БелКА-2", запуск якого з космодрому Байконур намічений на квітень 2010 року. Супутник буде створений спільно з фахівцями з Росії. На орбіту апарат повинна вивести російська ракета-носій, на борту якої також буде апарат, розроблений під егідою Роскосмосу.
Крім космічного агентства, Білорусь має намір створити власний центр управління польотами. Він буде збудований в приміщенні Об`єднаного інституту проблем інформатики в Мінську. До білоруського ЦУП надходитиме інформація з командно-вимірювального пункту, спорудження якого планується розгорнути в Логойському районі Мінської області. Командно-вимірювальний пункт буде оснащений антенною системою і програмно-апаратним комплексом для прийому інформації з супутника.
Запуск першого білоруського супутника "БелКА-1", вартість якого оцінюється в 10 мільйонів доларів, був зірваний через аварію ракети-носія "Дніпро" в липні 2006 року.