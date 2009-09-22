Білорусь створить космічне агентство

Білорусь почала працювати над створенням власного космічного агентства. Про нову структуру розповів голова президії Національної академії наук Білорусі Михайло М’ясникович. Його слова цитує прес-служба Роскосмосу.

М’ясникович уточнив, що пропозиції щодо формування нової структури будуть подані до уряду країни наприкінці 2009 - початку 2010 року. Створення національного космічного агентства передбачене білоруською Національною програмою дослідження і використання космічного простору в мирних цілях на 2008–2012 роки.

Космічне відомство відповідатиме за всі роботи й дослідження, які здійснює Білорусь за межами Землі. Зокрема, агентство займатиметься функціонуванням другого білоруського супутника "БелКА-2", запуск якого з космодрому Байконур намічений на квітень 2010 року. Супутник буде створений спільно з фахівцями з Росії. На орбіту апарат повинна вивести російська ракета-носій, на борту якої також буде апарат, розроблений під егідою Роскосмосу.

Крім космічного агентства, Білорусь має намір створити власний центр управління польотами. Він буде збудований в приміщенні Об`єднаного інституту проблем інформатики в Мінську. До білоруського ЦУП надходитиме інформація з командно-вимірювального пункту, спорудження якого планується розгорнути в Логойському районі Мінської області. Командно-вимірювальний пункт буде оснащений антенною системою і програмно-апаратним комплексом для прийому інформації з супутника.

Запуск першого білоруського супутника "БелКА-1", вартість якого оцінюється в 10 мільйонів доларів, був зірваний через аварію ракети-носія "Дніпро" в липні 2006 року.

Лента.ру