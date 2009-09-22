Вперше Гендиректором ЮНЕСКО обрано жінку

Генеральним директором Організації об`єднаних націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) обрано Ірину Бокову, посла Болгарії у Франції і постійного представника Болгарії при ЮНЕСКО. Випускниця Московського державного інституту міжнародних відносин І.Бокова поступила на роботу до МЗС Болгарії в 1976 р. Працювала у відділі з ядерного роззброєння. З 1996-го по 1997-й була міністром.

Голосування відбулося в Парижі ввечері 22 вересня, повідомляє AFP. Ірина Бокова стане першою жінкою, що очолила ЮНЕСКО з моменту створення організації.

Члени виконавчої ради ЮНЕСКО визначилися з новим керівником організації лише в п`ятому турі, оскільки в попередніх турах ніхто з кандидатів не зміг набрати необхідний для перемоги мінімум в 30 голосів. Всього в голосуванні брали участь 58 членів ради.

Основними претендентами на цю посаду були Ірина Бокова і представник Єгипту Фарук Хосні. У четвертому турі голоси розділилися порівну - Бокова і Хосні одержали по 29 голосів. У п`ятому турі, що відбувся 22 вересня, за Бокову проголосував 31 член ради, за Хосні - 27.

Тепер, нагадує РІА “Новости”, кандидатура Бокової має бути затверджена на Генеральній конференції ЮНЕСКО, яка пройде з 6 по 23 жовтня 2009 року. Планується, що Бокова буде затверджена на посаді голови організації 15 жовтня.

Нинішнім головою ЮНЕСКО є представник Японії Коїтіро Мацуура, який займає цю посаду з 1999 року. Повноваження Мацуури закінчуються в листопаді 2009 року.

Лента.ру