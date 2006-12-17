У Москві ЗМОП затримує учасників акції пам`яті загиблих журналістів

Учасників акції пам`яті загиблих журналістів у Москві намагається затримати ЗМОП. Про це повідомляє «Эхо Москвы». Раніше стало відомо, що організатори все-таки збираються провести ходу, незважаючи на те, що її заборонила влада.

Організатори заходу дістали відмову на проведення ходи від столичних властей; дозвіл одержаний тільки на проведення мітингу.

На місці передбачуваного початку ходи знаходиться близько 40 чоловік, серед них лідер «Яблока» Григорій ЯВЛИНСЬКИЙ, лідер «Молодіжного Яблока» Ілля ЯШИН, багато журналістів, рядові москвичі. Обстановку контролюють сили ЗМОПу, міліції, солдати внутрішніх військ. Мітинг на згадку про загиблих журналістів розпочнеться о 14 годин в Новопушкінському сквері Москви.