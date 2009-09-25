Штаб Сухопутних військ Росії визначив загрози з півдня, сходу і заходу

Методи ведення війни потенційних противників на західному, східному і південному напрямках значно відрізняються, тому Росія повинна мати мобільні угруповання, здатні діяти на окремих напрямах, заявив у четвер на оперативно-стратегічних навчаннях "Ладога-2009" начальник головного штабу Сухопутних військ генерал-лейтенант Сергій Скоков.

"Методи ведення операцій і бойових дій вірогідного противника на різних театрах військових дій - західному, східному і південному - принципово відрізняються", - цитує начальника штабу офіційний сайт Міноборони РФ.

"Якщо ми говоримо про схід, то це може бути багатомільйонна армія з традиційними підходами до ведення бойових дій: прямолінійно, з великим зосередженням живої сили і вогневих засобів на окремих напрямах", - сказав генерал.

"Що стосується півдня Росії, то там нам можуть протистояти іррегулярні формування і диверсійно-розвідувальні групи, які ведуть боротьбу з органами федеральної влади методами партизанської війни", - зазначив він.

А на західному стратегічному напрямі російським угрупованням можуть протидіяти “інноваційні армії з безконтактними формами і способами застосування новітніх сил і засобів”. "Засоби розвідки і поразки нашого вірогідного противника на цьому напрямі дозволяють йому створювати єдиний інформаційний простір і бачити наші життєво важливі об`єкти на театрах військових дій". Саме так діяли збройні сили США у військовій операції проти Іраку в 2003 році, - додав генерал.

Крім того, західний театр військових дій ділиться на три стратегічні напрямки - південно-західний, західний і північно-західний.

"Для підготовки органів управління і військ на цих напрямах і проводяться, починаючи з червня поточного року, стратегічні маневри "Осінь-2009", які включають оперативно-стратегічні навчання "Кавказ-2009", "Захід-2009" і "Ладога-2009", - нагадав він.