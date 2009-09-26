Відмова США від ПРО в Східній Європі загрожує безпеці України?

Відмова США від розгортання стаціонарної бази ПРО в Східній Європі несе певні виклики українській безпеці.

Про це стверджує головний редактор Defense Express Сергій ЗГУРЕЦЬ у статті для газети «Дзеркало тижня».

На думку експерта, останні події повинні підштовхнути Україну до посилення власного протиповітряного потенціалу.

«Ситуація в Європі, зумовлена черговим поворотом у протиракетному та протиповітряному сюжеті, для України несе низку викликів для безпеки, - констатує експерт. - Буферна зона української території - чи не єдине, що цілком влаштовуватиме Росію, з одного боку, і країни НАТО і США - з іншого».

На думку С.ЗГУРЦЯ, у разі перетворення України на буферну зону, країні доведеться розраховувати виключно на власний оборонний потенціал.

«У цьому випадку фактично країна змушена по-новому подивитися на свої оборонні пріоритети та оборонні можливості. Виходячи з того, що надалі, принаймні в середньостроковій перспективі, Україна може розраховувати лише на власний військовий потенціал. З усіма плюсами та мінусами такого статусу», - заявив С.ЗГУРЕЦЬ.

У подібному контексті, на думку експерта, цілком виправданим є рішення підсилити протиповітряну оборону країни.

«Військове керівництво України ухвалило рішення посилити протиповітряну оборону країни. Йдеться про розгортання двох нових позиційних районів зенітних ракетних комплексів С-200В («Вега») на додаток до чотирьох уже існуючих. ЗРК дальньої дії. С-200В цілком може вважатися зброєю стратегічного стримування противника», - констатував експерт.