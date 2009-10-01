Україну відвідає держсекретар Франції з європейських справ

У листопаді Україну з візитом планує відвідати Державний секретар Франції з європейських справ П’єр ЛЕЛЛУШ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, організацію цього візиту обговорили під час зустрічі заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ та посол Франції в Україні Жак ФОР.

Крім того, сторони обговорили питання двостороннього співробітництва, підтримки Францією євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень нашої держави, а також питання регіональної та міжнародної безпеки.

У цьому зв’язку посол Франції передав листа П.ЛЕЛЛУША, в якому, зокрема, висловлюється готовність Франції сприяти поглибленню відносин між Україною та Європейським Союзом та швидкому завершенню переговорів стосовно Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

„Імпульс, наданий під час Французького головування в ЄС, дозволив вивести на новий рівень відносини між Україною та ЄС та надати Вашій країні особливе місце серед країн регіону”, - зазначається у листі французького високопосадовця.