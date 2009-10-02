У центрі Праги обрушилася будівля: під завалами є українці
16:08, 02 жовтня 2009Світ
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Поліція повністю перекрила район
В історичному центрі столиці Чехії - в районі Прага-1 на вулиці Соукеницькій – частково обрушилася будівля.
Як повідомляє РІА «Новости»з посиланням на Чеське інформагентство ЧТК, під завалами є люди. За попередньою інформацією, обрушилися три поверхи будівлі.
На місце НП прибули рятувальники з собаками і медики. За словами прес-секретаря Служби порятунку Віта ПЕРНИЦЯ, під завалами знаходиться четверо людей.
У будівлі триває реконструкція. З будинків, які стоять поряд, рятувальники мають намір евакуювати людей.
За непідтвердженою інформацією, під завалами знаходяться українські і болгарські будівельники.
Поліція повністю перекрила район події.
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