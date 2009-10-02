У центрі Праги обрушилася будівля: під завалами є українці

В історичному центрі столиці Чехії - в районі Прага-1 на вулиці Соукеницькій – частково обрушилася будівля.

Як повідомляє РІА «Новости»з посиланням на Чеське інформагентство ЧТК, під завалами є люди. За попередньою інформацією, обрушилися три поверхи будівлі.

На місце НП прибули рятувальники з собаками і медики. За словами прес-секретаря Служби порятунку Віта ПЕРНИЦЯ, під завалами знаходиться четверо людей.

У будівлі триває реконструкція. З будинків, які стоять поряд, рятувальники мають намір евакуювати людей.

За непідтвердженою інформацією, під завалами знаходяться українські і болгарські будівельники.

Поліція повністю перекрила район події.