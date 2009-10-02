Журнал Wprost має виплатити дочці екс-прем’єра Польщі $5 мільйонів

Американський суд зобов’язав один із найавторитетніших тижневиків у Польщі - Wprost - виплатити дочці колишнього голови польського уряду Влодзімежа ЦІМОШЕВИЧА 5 млн. доларів відшкодування за образу честі та гідності.

За даними Польського інформаційного агентства (РАР), дочка В.ЦІМОШЕВИЧА, який очолював уряд Польщі у 1996-1997 роках, подала у суд на журнал у 2005 році за серію публікацій про нібито фінансові махінації, які вона «провернула» спільно із родиною за сприяння батька.

Малгожата ЦІМОШЕВИЧ-ХАРЛАН, яка живе у США, 1 жовтня повідомила РАР про прийняте у липні цього року рішення суду.

Вона заявила, що не добиватиметься від тижневика фінансового відшкодування, наголосивши, що для неї головне - визнання неправдивими опублікованих у ньому тверджень.

М.ЦІМОШЕВИЧ-ХАРЛАН, заявила: «Я сама за освітою журналіст і для мене було незрозумілим, як можна було написати статтю без жодної спроби сконтактуватися зі мною».

Вона вважає, що рішення суду в її справі може заохотити інших читачів Wprost оскаржувати публікації, які ображають їхню честь та гідність.

За даними польських медіа, у 2005 році Wprost опублікував серію публікацій, у яких стверджував, що дочка В.ЦІМОШЕВИЧА з чоловіком «позичила» свому батькові понад 100 тисяч доларів на купівлю акцій однієї з найбільших польських фірм PKN Orlen. Пізніше ці акції нібито були перепродані набагато дорожче, а прибуток отримали дочка і зять В.ЦІМОШЕВИЧА.

Представники Wprost відмовились коментувати цю справу кореспонденту УНІАН у Польщі.

Як повідомили УНІАН у Польсько-українській фундації PAUCI, 5 млн. долларів - це рекордне для Польщі відшкодування, визначене судом у рамках справи захисту честі та гідності.