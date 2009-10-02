МЗС України підтримав звіт ЄС щодо грузинського конфлікту

У Міністерстві закордонних справ України підтримують рекомендації звіту Незалежної міжнародної місії з розслідування обставин грузинського конфлікту про те, що міжнародна спільнота має продовжувати зусилля, спрямовані на повернення сторін конфлікту до столу переговорів і надання їм допомоги у досягненні домовленостей відповідно до Статуту ООН, Гельсінкського заключного документа ОБСЄ, відповідних документів Ради Європи з метою попередження нового витка насильства.

Про це йдеться у коментарі МЗС, переданому агентству УНІАН.

У коментарі зазначається, що українська сторона підтверджує свою готовність зробити свій внесок у цю справу.

МЗС підкреслює, що взяло до уваги оприлюднений Радою ЄС Звіт Незалежної міжнародної місії з розслідування обставин грузинського конфлікту, очолюваної Хайді ТАЛЬЯВІНІ, а також те, що зазначений документ позиціонується виключно як спроба встановлення фактів, а не як арбітражне рішення.

В Україні сподіваються, що здійснений незалежними експертами аналіз причин, перебігу і наслідків конфлікту в Грузії сприятиме зусиллям міжнародної спільноти, в т.ч. в рамках Женевських консультацій, спрямованих на врегулювання ситуації в цій державі з метою досягнення тривалого миру і стабільності в регіоні.

Водночас, йдеться у коментарі, не можуть не викликати стурбованості висновки звіту про те, що з часу початку конфлікту ситуація не покращилася, а після визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії однією із сторін конфлікту політичні умови для врегулювання навіть стали більш складними, і ризик нової конфронтації залишається доволі серйозним.

У цьому зв’язку важливим є наголос, зроблений авторами документа, на неприпустимості ерозії таких базових принципів міжнародного права, як повага до територіальної цілісності держав, невикористання сили чи загрози сили в міжнародних відносинах, відзначають у МЗС.

Привертає увагу також і висновок стосовно дестабілізуючого впливу та невідповідності міжнародному праву політики, спрямованої на формування зон так званих привілейованих інтересів, особливо по відношенню до сусідніх країн, підкреслюється у коментарі.