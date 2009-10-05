Нобелівську премію у галузі медицини розділили троє вчених із США

Нобелівської премії у галузі медицини за 2009 рік удостоєно американських учених Елізабет БЛЕКБЕРН, Керол ГРЕЙДЕР і Джек ШОСТАК за відкриття механізму захисту хромосом теломерами. Їх наукова робота має велике значення для пошуку нових шляхів лікування раку і розуміння процесу старіння, повідомляє NEWSru.

Теломери - кінцеві ділянки хромосом, які захищають їх. Під час кожного поділу клітини теломери коротшають. Коли теломера "закінчується", клітина вмирає. Це один з найважливіших механізмів старіння організму в цілому. Гіпотезу про існування такого механізму вперше висунув у 1971 році радянський учений Олексій Оловніков.

Трійку лауреатів називала серед фаворитів шведська журналістка Карін БОЙС, якій уже кілька разів вдавалося правильно визначити лауреатів напередодні офіційного оголошення. Проте самі лауреати були здивовані нагородою.

"Чутки про присудження мені премії ходили давно, але я, як учений, не можу реагувати на них. Я ніколи не чекала, що це станеться зі мною, - заявила К.ГРЕЙДЕР. - Я навіть не знаю, як відсвяткую цю подію. Чула, що буде багато телефонних дзвінків. Зараз приготую сніданок дітям, відправлю їх до школи, а відтак знайду спосіб насолодитися цим днем".

"Я дуже здивована і схвильована. Мене називали як кандидатуру, але так багато вчених, які показують фантастичні результати, тому і не думаєш, що одержиш премію", - сказала Е.БЛЕКБЕРН. Вперше в історії Нобелівських премій у сфері медицини її одержать одразу дві жінки.

Е.БЛЕКБЕРН народилася в 1948 році в Австралії. З 1990 року вона є професором біології і фізіології Каліфорнійського університету в Сан-Франциско. К.ГРЕЙДЕР народилася в 1961 році в Сан-Дієго і з 1997 року є професором молекулярної біології і генетики Університету Джонса Хопкінса в Балтіморі. Д.ШОСТАК народився в 1952 р. у Лондоні, виріс у Канаді. Він працює в Медичній школі Гарвардського університету.

У своєму заповіті Альфред Нобель доручив вибирати лауреатів премії з фізіології і медицини Каролінському інституту в Стокгольмі - його було засновано в 1810 році і сьогодні є одним з провідних освітніх і наукових медичних центрів світу. Створений при інституті Нобелівський комітет складається з п`ятьох постійних членів, які мають право запрошувати експертів для консультацій. Нобелівська премія становить 10 млн. шведських крон (близько 1 млн. євро). Ця сума буде розподілена порівну між трьома лауреатами.

У 2008 році лауреатами Нобелівської премії у галузі фізіології і медицини стали німець Харальд цур ХАУЗЕН і французи Франсуаза БАРРЕ-СІНУССІ і Люк МОНТАНЬЄ. Німецький медик був нагороджений за відкриття папіломавірусів людини, які викликають рак шийки матки. Французькі дослідники одержали половину премії за відкриття при вивченні вірусу імунодефіциту людини.