Помер президент Туркменістану

В Туркменістані оголошено про смерть президента Сапармурата Ніязова.

Про це з посиланням на державне телебачення повідомляють агентства Рейтер і Ассошиейтед Прес.

За даними ТБ, С.Ніязов помер від раптової зупинки серця.

Телебачення показує державний прапор в траурній рамці.

С.Ніязову було 66 років. Він був беззмінним лідером Туркменістану більш як двадцять років.

С.Ніязов народився в 1940 році в Ашхабаді. У 1985 році очолив Радмін Туркменської РСР, з грудня 1985 року - ЦК Компартії Туркменістану, з січня по листопад 1990 року - одночасно голова Верховної Ради Туркменської РСР.

У 1990 році на всенародних виборах С.Ніязов був обраний президентом Туркменської РСР. Після ухвалення конституції 21 червня 1992 року на нових виборах він отримав 99,5% голосів, виявившись єдиним кандидатом на високий пост. 1 жовтня 1993 року сесія Меджлісу Туркменістану привласнила С.Ніязову почесний титул Туркменбаші("лідер туркменів").

У січні 1994 року на всенародному референдумі було продовжено повноваження президента на п`ять років без проведення перевиборів. У 1999 році С.Ніязов отримав право залишатися президентом "без обмеження терміну повноважень".

У серпні 2002 року Народна рада знов ухвалила рішення про необхідність встановити президентський термін С.Ніязова довічним, проте Туркменбаші офіційно заявив, що вибори лідера країни все ж таки відбудуться після 2008 року.

День народження С.Ніязова - щорічне всенародне свято, установлене ухвалою парламенту в 1995 році, передає РІА «Новости».