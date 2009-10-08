Газпром: Україна купуватиме газ, хоче вона цього чи ні

06:26, 08 жовтня 2009
Світ
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Гроші є, контракт підписаний

Голова правління ВАТ "Газпром" Олексій Міллер, який бере участь у Світовому газовому конгресі в столиці Аргентини Буенос-Айресі, заявив, що його компанія не знижуватиме об`єм постачань газу в Україну в 2010 році. "Україна нехай виконує контрактні зобов`язання. От що написане в контракті - так і буде", - сказав він, додавши, що "Україна може і повинна платити за газ в повному обсязі - у неї є гроші". 

Міллер заявив, що "Газпром" не має наміру переглядати умови контракту. За його словами, у країни значні золотовалютні резерви; крім того, Україна одержала кредити МВФ, які були видані з урахуванням потреб на закупівлю російського газу.

Про те, що Україна хоче скоротити закупівлі російського газу прем`єр-міністр країни Юлія Тимошенко заявила наприкінці серпня. Тимошенко пояснила, що країна планує замінити газ альтернативними видами палива, зокрема, вугіллям.

 

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