Главою Туркменії оголосили віце-прем`єра Бердимухаммедова

Віце-прем`єр Туркменії Гурбангули Бердимухаммедов, який також очолює міністерство охорони здоров`я республіки, оголошений тимчасово виконуючим обов`язки президента Туркменії, повідомляє РІА Новостиз посиланням на Reuters. Сапармурат Ніязов, який очолював республіку більше 20 років, як повідомлялося раніше, помер в ніч на 21 грудня.

Бердимухаммедов також очолив комісію з організації похоронів Ніязова. Як відзначає РІА Новости, за традицією, що склалася з радянських часів, голова такої комісії, як правило, стає наступним керівником республіки. Тим часом, як повідомлялося раніше, відповідно до законодавства республіки обов`язки президента повинен був виконувати голова парламенту Овезгельди Атаєв.