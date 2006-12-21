Візит Путіна в Україну визначить ”стратегію новітніх відносин”

Координатор парламентської більшості Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що головним результатом візиту Президента РФ Володимира ПУТІНА в Київ у рамках першого засідання міждержавної україно-російської комісії “Ющенко-Путін” буде визначення стратегії розвитку новітніх відносин двох країн.

Про це Р.БОГАТИРЬОВА заявила УНІАН в ексклюзивному коментарі.

„Парламентська більшість та Кабінет Міністрів вже продемонстрували приклад злагодженої роботи, внаслідок якої - очевидний прогрес у наших двосторонніх взаєминах, зокрема, у питанні щодо ціни на газ та припиненні торгових війн”, – сказала вона.

Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що на майбутнє стратегія двосторонніх відносин повинна базуватись на необхідності вирішення існуючих проблем, виключаючи можливість застосування дипломатичних війн.

Координатор більшості переконана, що сторонам потрібно максимально прагматично підходити до комплексних питань, зокрема, уникати спекуляцій навколо гострих тем щодо ЧФ, НАТО, російської мови. „Ми не повинні вести діалог мовою погроз, нам слід домовлятись про умови та перспективи участі у спільних міжнаціональних проектах, про координацію зусиль із врегулювання „заморожених конфліктів” на території колишнього СРСР”, – зазначила лідер фракції Партії регіонів.

„В силу географічних та історичних обставин Україна та Росія взаємозалежні. Це стосується питання енергоносіїв, транзиту, технологічних циклів. Ця взаємозалежність має стати ресурсом для розвитку наших спільнот. Ми не маємо права відмовлятись від нього”, – цитує слова депутата речник фракції Партії регіонів Людмила ХАРІВ.