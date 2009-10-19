Кожен сьомий житель Бельгії живе за межею бідності

Кожен сьомий житель Бельгії, тобто 15% населення країни, живе за межею бідності, маючи дохід нижче 878 євро в місяць на одну людину за вирахуванням податків або нижчі 1,844 тисячі євро з розрахунку на сім`ю з чотирьох осіб. Про це повідомив в неділю телеканал RTBF з посиланням на дані міністерства економіки країни.

У промислово розвиненому регіоні Бельгії - нідерландомовній Фландрії - рівень бідності становить 11%, тоді як у франкомовній Валлонії за межею бідності живе 19% населення.

Серед малозабезпечених верств населення переважають безробітні та пенсіонери. Так прибуток кожного п`ятого бельгійського пенсіонера нижче встановленої межі бідності. А серед працюючого населення країни бідні становлять 4%.

У суботу в Брюсселі за ініціативою бельгійської організації проти бідності Reseau belge de lutte contre la pauvrete (BAPN) відбулася маніфестація проти бідності. Маніфестанти вимагали від влади підвищити соціальні виплати і вжити заходів для підвищення доходів малозабезпечених верств суспільства.