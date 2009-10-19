Білорусь і Китай мають намір створити транспортний коридор

Міністри транспорту Литви, Білорусі та Китаю 19 жовтня підписали декларацію про співпрацю в розвитку ініціативи створення Євроазіатського транспортного коридору, повідомив кореспондент РосБізнесКонсалтингу з форуму ASEM (Asia-Europa Meeting) у Вільнюсі.

У декларації йдеться про необхідність зміцнювати співпрацю країн Азії і Європи в розширенні й модернізації сухопутної інфраструктури і використанні засобів загальної транспортної політики на принципах прозорості, взаємної довіри і недискримінації. Литва, Білорусь і Китай збираються об`єднати зусилля і в створенні ланцюжка логістики.

"Ми маємо намір запросити всіх сусідів і розташовані на шляху транспортного Євроазіатського коридору транзитні країни приєднатися до спільної ініціативи щодо створення можливостей для конкурентоздатних міжнародних вантажних перевезень", - наголошується в документі.

Бізнес-форум і зустріч міністрів транспорту країн ASEM проходить у Литві 19-20 жовтня. Ініціаторами й головними організаторами заходів стали Литва і Китай.

Витоки створення ASEM походять з 1996 р., коли на зустрічі в Сінгапурі країни ЄС і Азії ухвалили рішення про створення цієї організації для неформального спілкування і співпраці. Сьогодні її членам є 27 країн ЄС і 16 держав Азії.