Японія даремно витратила 10 років – націоналісти

Будучи однією з провідних економічних держав, Японія, яку всі в світі вважають "потенційною ядерною державою", даремно витратила десять років, не розвиваючи технології збагачення урану. Про це мовиться в опублікованій у вівторок на першій сторінці газети "Санкей", що має націоналістичний характер, статті члена редакційної ради видання Хидео Тамура.

Причиною такого стану справ, на думку автора, "є однозначна безвідповідальність політичних і державних органів, наукових і ділових кіл, результатом якої стала ситуація, коли створення потужностей, що збагачують уран, може потребувати до десяти років".

Японія, за твердженням Тамура, "не робила нічого, коли Іран, Пакистан, Північна Корея і інші країни активно розвивали цю сферу, не говорячи вже про такі ядерні держави, як Росія, США і країни Європи".

Більше десяти тисяч центрифуг на заводі по переробці і рециклуванню паливних елементів для АЕС в містечку Роккасе-мура префектури Аоморі на півночі головного острова Хонсю в даний час не працюють. Його реактор "Мондзю", здатний проводити плутоній потрібного змісту, із-за витоку радіоактивного натрію в 1995 році був зупинений і в даний час роботи на нім тільки поновлюються.

55 промислових ядерних реакторів, що функціонують в Японії, накопичили на 2005 рік 5,9 тонн плутонію, з якого можна було б створити 790 бомб, ідентичних скинутій на Нагасакі. Ще 38 тонн плутонію знаходяться на переробці за межами країни. Проте в "нагасакской бомбі" містилося 93% збройового плутонію-239, тоді як японські реактори на легкій воді дають лише 65-відсотковий його зміст.

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