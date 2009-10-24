Ізраїль сподівається безплатно одержати німецькі корвети

Уряд Ізраїлю має намір незабаром замовити в Німеччині будівництво кількох військових кораблів - двох корветів MEKO і підводного човна типу Dolphin, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на публікацію в Hannoversche Allgemeine Zeitung.

За даними видання, високопоставлені представники військово-морських сил Ізраїлю та гамбургської верфі Blohm+Voss, кілька днів тому проданої арабським інвесторам з Абу-Дабі, вже подали відповідний проект до міністерства оборони в Берліні з проханням про фінансову підтримку. Загальна вартість замовлення становить сотні мільйонів євро.

Повідомляється, що "впливові політики північної Німеччини" висловилися на підтримку цього проекту, оскільки в умовах економічної кризи і дефіциту замовлень німецьким верфям загрожує подальше скорочення робочих місць. Як на цю пропозицію прореагує федеральний уряд, поки що залишається невідомо, зазначає газета.

У правлінні верфей, що належать концернові Thyssen-Krupp, підтвердили інтерес Ізраїлю до будівництва у ФРН військових кораблів, на які передбачається встановити систему протиракетної оборони. Ця система буде замовлена в США і призначена для захисту Ізраїлю від ракет з боку Ірану.

Агентство dpa нагадує, що ВМС Ізраїлю вже неодноразово купували військові кораблі в Німеччині. При цьому німецький уряд ще в 2005 році погодився сплатити третину вартості (333 мільйонів євро) двох підводних човнів, що будуються нині в Кілі.