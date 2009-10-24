В Аргентині на автостраді зіткнулися одразу 12 автівок

Щонайменше троє осіб загинули і 10 поранені в результаті зіткнення 12 автомобілів на автостраді за 700 км від столиці Аргентини Буенос-Айреса.

"Аварія за участю дюжини машин сталася пізно увечері у п`ятницю в околицях міста Кордоба. Не менше трьох осіб загинули, 10 поранених госпіталізовано", - заявив глава провінційної служби цивільної оборони Дієго КОНЧА, передає РІА «Новости».

За його словами, автомобілі зіткнулися через погану видимість: йшов сильний дощ з градом, пориви вітру досягали 90 кілометрів на годину.

В Аргентині на 40 млн. жителів припадає більше 7 млн. автотранспортних засобів. З початку року в ДТП в країні вже загинули майже 5 тис. осіб - це один з найвищих у світі показників аварійності на дорогах.